Повесть из эпизоды поведение Аси

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Повесть из эпизоды поведение Аси
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Автор: Гость
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Гость:
Героиня повести — открытая, самолюбивая, пылкая девушка, с первого взгляда поражающая своей необычной внешностью, непосредственностью и благородством. Она дочь крепостной крестьянки и помещика. Этим объясняется ее поведение: она застенчива, не умеет вести себя в обществе.
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