Помогите пожалуста 42 номер.

Математика
Помогите пожалуста 42 номер.
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Гость:
В вазе 15 слив из них 5 желтых
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