Скорость поезда 60км/ч, а велосипедиста 15 км/ч во сколько раз скорость поезда больш?? скорости велосипедиста
Математика
Скорость поезда 60км/ч, а велосипедиста 15 км/ч во сколько раз скорость поезда больш?? скорости велосипедиста
Ответ(ы):
Гость:
60 : 15 =4 ответ :в 4 раза скорость поезда больше скорость велосипедиста
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