Скорость поезда 60км/ч, а велосипедиста 15 км/ч во сколько раз скорость поезда больш?? скорости велосипедиста

Математика

Скорость поезда 60км/ч, а велосипедиста 15 км/ч во сколько раз скорость поезда больш?? скорости велосипедиста

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