Даю 97 баллов!!! Помогите с английским!!! 5 упражнение надо вписать новые слова 6 упражнение надо перевести употребляя complect object.
Английский язык
Даю 97 баллов!!! Помогите с английским!!! 5 упражнение надо вписать новые слова 6 упражнение надо перевести употребляя complect object.
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Пожалуйста, помогите Приведите примеры конфликтных ситуаций продавцов и потреб??телей, пути их решения
Русский язык
Выделить суффикс в словах молочник новизна пахарь стекольщик радость артист ежевика клубника черника голубика баранина свинина
Математика
В школе отремонтировали 3/4 всех кабинетов,после чего ещё осталось отремонтироват?? 25 кабинетов.Сколько кабинетов в школе?
История
СРОЧНО!!!!!!!!!!!!Помогите пожалуйста. Не большой ответ. Какова была реакция Екатерины на революцию во Франции?