Sgt;SO2gt;K2SO3gt;H2SO3 Пожалуйста очень надо ето контрольная
Химия
Sgt;SO2gt;K2SO3gt;H2SO3 Пожалуйста очень надо ето контрольная
Ответ(ы):
Гость:
1) S+O2=SO2↑ 2) SO2+K2O=K2SO3 3) K2SO3+2HCl=2KCl+H2SO3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Смесь для выведения жирных пятен с одежды состоит из 180 мл бензина (плотность 0,75 г/??л), 4 мл этилового спирта (плотность 0,8 г/мл), 12 мл олеин...
Русский язык
Английский язык
Даю 97 баллов!!! Помогите с английским!!! 5 упражнение надо вписать новые слова 6 упражнение надо перевести употребляя complect object.
Обществознание
Пожалуйста, помогите Приведите примеры конфликтных ситуаций продавцов и потреб??телей, пути их решения