Составить распространенное предложение со словами Айсберг, дополнение, реять, св??репый, число, коралловый, прилагательное

Русский язык
Составить распространенное предложение со словами Айсберг, дополнение, реять, св??репый, число, коралловый, прилагательное
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я с семьёй плый по океану на пароходе,и увидел айсберг. 2)Сегодня на уроке русского мы проходили тему-дополнение.3)медведей свирепый зверь. 4)в первом классе мы учились писать числа. 5) У моей мамы есть коралловый камень.6)прилагательное используется в предложениях.
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