Напишите не большой этюд на тему " О чем может рассказать моя звезда ?" .

Гость: Гость:

Вот уже 5 тысяч лет летят 2 фотона от моей звезды к нам на Землю. Удивительно, звезда уже как 1000 лет погасла и умерла, а они, две частицы продолжают свой путь следуя световой волне по закону нашей вселенной. Я жду когда я перерожусь и взгяляну на звездное небо, чтобы мои фотоны моей звезды упали и осели в моих глазах и тогда я обрету счастье и умиротворений, значит моя звезда действительно существует.