Напишите небольшой рассказ об одной из теорий происхождения человека. Токо не пишите про Дарвина.
Обществознание
Напишите небольшой рассказ об одной из теорий происхождения человека. Токо не пишите про Дарвина.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1865 году немецкий доктор Герман Рихтер выдвинул свою версию происхождения человека, ее впоследствии стали называть теорией панспермии, или теорией внешнего вмешательства. Ученый считал, что мировое пространство населяют космические зачатки, которые переносятся с одной планеты на другую. Сегодня вопрос ставится по-другому: жизнь на Земле развивалась по заранее продуманному сценарию.
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