Напишите несколько предложений или Составьте текст на тему Если бы я был...

Гость: Гость:

Если бы я был волшебником... Я постарался бы, чтобы не было бы войн, уносящих жизнь ни в что не повинных людей. Я постарался приютить всех беженцев и дать им работу. Ведь работа и кров над головой - это все, что нужно человеку, а за все остальное отвечает он сам: как использует свои возможности. Тут даже волшебник не поможет. Если бы я был волшебником, я бы научил людей быть вежливыми и улыбаться друг другу.Представляете, как светло бы было от человеческих улыбок!