Напишите ответы на вопросы пожалуйста

Гость: Гость:

1. Плавление - разрушение крист. решетки, а кристаллизация - её создание. Общая формула Q=лямбда*m 2.Удельная теплота плавления - это та температура, при которой тело начинает плавиться. 3. Аналогично с первым вопросом, имеют одинаковую формулу и взаимно противоположные процессы (парообразование и преобразования пара в воду) 4.Выделяется Энергия - общее. Формула и процессы - разные. 5. Часть энергии уходит на то, чтобы "вырваться"из воды, к тому же она переходит в менее нагретую среду. 6.Температура, при которой образуется пар. 7. 100 градусов Цельсия.