Напишите пять парных слов с согласными на конце
Русский язык
Напишите пять парных слов с согласными на конце
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб(б-п) -зуб(б-п),город(д-т) -огород(д-т),глаз(з-с)снег(г-к)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Wats's the story?Read,choose and say.Grandma,what big ears you've got"! That's because l want to hear a lot."
Информатика
Расположить элементы вектора в обратном порядке.Дополнительный массив не исполь??овать.(Напишите пожалуйста код и блок-схему к задаче)
Математика