Напишите пять парных слов с согласными на конце

Русский язык
Напишите пять парных слов с согласными на конце
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дуб(б-п) -зуб(б-п),город(д-т) -огород(д-т),глаз(з-с)снег(г-к)
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