Напишите письмо на английском про горы. Срочнооо ответьте на вопросы: был ли ты в горах когда-либо? Ты бы сделал проект про горы в школе если бы тебе представилась возможность?

Английский язык
Напишите письмо на английском про горы. Срочнооо ответьте на вопросы: был ли ты в горах когда-либо? Ты бы сделал проект про горы в школе если бы тебе представилась возможность?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I visited the mountains of lake Baikal! I really liked them . I suggest you to go to any mountains Напиши ещё что нибудь
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