Напишите письмо на английском про горы. Срочнооо ответьте на вопросы: был ли ты в горах когда-либо? Ты бы сделал проект про горы в школе если бы тебе представилась возможность?

Английский язык

Напишите письмо на английском про горы. Срочнооо ответьте на вопросы: был ли ты в горах когда-либо? Ты бы сделал проект про горы в школе если бы тебе представилась возможность?

Автор: Гость