Напишите пословицы с сложными числительными

Гость: Гость:

1) Кто в двадцать лет не здоров, в тридцать не умен, а в сорок не богат, тому век таким не бывать. 2) Сто голов — сто умов. 3) Скажешь слово, а прибавят десять. 4) Не держи сто рублей, держи сто друзей. 5) Уж сорок лет, как правды нет. 6) Русы волосы сто рублей, буйна голова — тысяча, а всему молодцу и цены нет. 7) Не полсорока, а двадцать. 8) Этот нос сто лет рос. 9) Двадцать лет чернила составлял. 10) Двадцать пять лет — солдатский век.