Напишите пожалуйста более менее краткую, но связанную и желательно хотя-бы почти ??ро всю жизнь Лермонтова!

Литература
Напишите пожалуйста более менее краткую, но связанную и желательно хотя-бы почти ??ро всю жизнь Лермонтова!
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Гость:
Великий русский поэт. Автор знаменитых стихотворений "Смерть поэта", "Бородино", романтической драмы "Маскарад", первого в русской литературе социально-психологического и философского романа "Герой нашего времени", эпической "Песни про ...купца Калашникова" ... По силе протеста и отрицания, по энергии и языковой выразительности поэзия Лермонтова не имеет ничего подобного в русской литературе. Родился М. Ю. Лермонтов 3 октября 1814г. в Москве. В возрасте "полугоду" родители привезли его в Тарханы, имение бабушки Е. А. Арсеньевой. В неполные три года остался без матери. В Тарханах был свидетелем семейной драмы между бабушкой и отцом, в результате которой остается с Е. А. Арсеньевой. В доме бабушки получил серьезное домашнее образование, которое продолжил в Московском благородном пансионе. Ко времени учебы в пансионе относится начало его поэтической деятельности. В 1830г. поступил в Московский университет на нравственно-политическое отделение. В этом же году в журнале "Атеней" было впервые напечатано стихотворение "Весна". В 1832 г. поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, где принимал участие в составлении рукописного журнала "Школьная заря", в котором были помещены его юнкерские поэмы "Гошпиталь", "Петергофский праздник", "Уланша", и его юнкерские стихи. В ноябре 1834г. Лермонтов был произведен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. В феврале 1837г. за стихотворение "Смерть поэта" (отклик на смерть А. С. Пушкина) был переведен тем же чином в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. Здесь произошло знакомство Лермонтова с Белинским и ссыльными декабристами. 3 января 1838г. Лермонтов возвратился из ссылки. В это время вышли в свет "Песня про ...купца Калашникова", "Тамбовская казначейша", "Дума", "Поэт", "Три пальмы" ... 18 февраля 1840г. за дуэль с сыном французского посланника Э. Де Барантом был арестован и заключен в Ордонанс-гаус, а затем снова выслан на Кавказ. На Кавказе Лермонтов участвовал во всех военных операциях, "удивляя своей удалью старых кавказских джигитов". 15 июля 1841г. на дуэли с Н. Мартыновым Лермонтов был убит. Похоронен был на кладбище в Пятигорске, в апреле 1842 г. гроб с его телом был перевезен и перезахоронен в Тарханах на фамильном кладбище.
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