Напишите пожалуйста " Как Пугачев захватил крепость" своими словами , очень надо, заранее спасибо ))
Литература
Напишите пожалуйста " Как Пугачев захватил крепость" своими словами , очень надо, заранее спасибо ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Швабрин открыл ворота крепости пугачëву
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