Напишите пожалуйста название стихов и их авторов на татарском. Сам стих не нужен. ??ам 20 баллов)
Другие предметы
Напишите пожалуйста название стихов и их авторов на татарском. Сам стих не нужен. ??ам 20 баллов)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Габдулла тукай. кэжэ белэн сарык
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Во сколько раз длиннее путь с первого этажа на пятый, чем с первого на второй? Чем с первого на третий?
Окружающий мир
Заполните таблицу зона пустынь .Особенности живой природы зоны пустынь это расте??ия животные условные обозначения групп животных ответа