Напишите пожалуйста название стихов и их авторов на татарском. Сам стих не нужен. ??ам 20 баллов)

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Напишите пожалуйста название стихов и их авторов на татарском. Сам стих не нужен. ??ам 20 баллов)

Автор: Гость