Напишите пожалуйста шуточную рекомендацию -совет для дежурного по классу используя разные видовые формы глаголов с частицей не

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Напишите пожалуйста шуточную рекомендацию -совет для дежурного по классу используя разные видовые формы глаголов с частицей не

Автор: Гость