Напишите пожалуйста шуточную рекомендацию -совет для дежурного по классу используя разные видовые формы глаголов с частицей не
Русский язык
Напишите пожалуйста шуточную рекомендацию -совет для дежурного по классу используя разные видовые формы глаголов с частицей не
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не останавливай других резко,а то можешь сам упасть.
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