Обьем комнаты 72 м в кубе а высота 3 м нади площадь пола комнаты
Математика
Обьем комнаты 72 м в кубе а высота 3 м нади площадь пола комнаты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
72:3=24 метра (квадратных) Мы ширину делим на высоту
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