Недостатки предметов сделанных из меди. Ювелирные украшения
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Недостатки предметов сделанных из меди. Ювелирные украшения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медь-не очень прочный материал,всё из него сделанное быстро ломалось.Но вскоре появилась бронза.Она делалась из меди и олова.Так что если бы меди не было,не было бы и бронзы,так что не так уш и медь плоха...
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