Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины.вычисли периметр и площадь этого пр??моугольника,еслиизаестно,что его ширина 5см
Математика
Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины.вычисли периметр и площадь этого пр??моугольника,еслиизаестно,что его ширина 5см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина: 10 см 5+5+10+10 =30 см периметр 5*10= 50 площадь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Українська мова
Русский язык
Подчеркни основу в 1-м и во 2-м предложениях стрелками покажи все словосочетания и ??апиши над ними вопросы Шёл Егорка(_____) по коридору(_____) и ...
Математика