Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины.вычисли периметр и площадь этого пр??моугольника,еслиизаестно,что его ширина 5см

Математика
Ширина прямоугольника вдвое меньше его длины.вычисли периметр и площадь этого пр??моугольника,еслиизаестно,что его ширина 5см
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Гость:
Длина: 10 см 5+5+10+10 =30 см периметр 5*10= 50 площадь
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