Номер 534 по математике 5 класс
Математика
Номер 534 по математике 5 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5*9*12=540- обьём 2)72/3=24- площадь
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