Напишите пожалуйста сочинение описание внешности человека по картине в хабарова поритет милы

Гость: Гость:

На картине В.Хабарова "Портрет Милы" мы видим обычную девчонку-подростка,прибежавшую с катка. Мила очень мила,у неё русые ,средней длины волосы,упавшие на плечи,большие глаза,пухлые губы,лицо,немного удлиненное,но оно ее не портит,тонкие длинные пальцы,держащие книгу.Книга старая,потрепанная,видимо до Милы её читали многие люди,явно интересная,приключенческая,и девочка торопилась домой,чтобы продолжить читать книгу,поэтому небрежно оставила свои коньки прямо у кресла.На девочке надета белая блузка ,с полосатой цветной отделкой,джинсы,цвета "индиго",синие носочки,сине-белые тапочки.Девочка уютно устроилась в круглом синем кресле с деревянными ножками,подобрав под себя ноги.За спиной Милы,за правым её плечом висит бра с белым плафоном,ярко освещающее книгу; да и комната ,со стенами в веселеньких обоях,выглядит от света лампы ещё более уютно.А девочка настолько увлечена чтением книги,что не слышит и не видит никого. Да и нам не хотелось бы ее тревожить.Хорошая и теплая картина.