Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон встречались на полянке у забора.Это была страшная пара-лисёнок с цыплёнком.Но вместе с малышами было очень хорошо.Больше всего они любили играть в школу.Один из них садился на пенёк и притв...

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Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон встречались на полянке у забора.Это была страшная пара-лисёнок с цыплёнком.Но вместе с малышами было очень хорошо.Больше всего они любили играть в школу.Один из них садился на пенёк и притворялся учителем.А другой садился под пеньком и притворялся,что он внимательно слушает урок. Людвинг Четырнадцатый предостерегал Тутту от грибов с белыми пятнышками на красных шляпках,учил распознавать следы зверей. А Тутта Карлссон расказывала Людвигу о домашних животных,о полезных растениях,которые растут в саду и огороде. Выпишите словосочетания с выделенными существительными,определи их падеж. Выделенные слова: на полянке,на пенёк,учителем,под пеньком,от грибов,в саду

Автор: Гость