Примеры когда ДЕТИ (именно дети) ушли в турпоход одни без взрослых и потерялись та??. По ОБЖ !

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Примеры когда ДЕТИ (именно дети) ушли в турпоход одни без взрослых и потерялись та??. По ОБЖ !
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вполне возможно такое пошли с друзьями в лес и там потерялись
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