Складіть і запишіть розповідь 5-7 речень на тему якогось фразеологізму :як курка лапою
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Складіть і запишіть розповідь 5-7 речень на тему якогось фразеологізму :як курка лапою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ось був на світі один чоловік,за яку роботу не береться,а як курка лапою.Пішов він по воду,до криниці.Набрав води,йде додому.Заслухався співом пташок не побачив камінця,і вода полилася.Ось такий був чоловік,все робить,як курка лапою.
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