Смысл названия романа "Обыкновенная история"

Литература
Смысл названия романа "Обыкновенная история"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обыкновенность заключается в идейном содержании. Роман типичен, история тем и обыкновенна, что была очень актуальна во времена Гончарова и по сегодняшний день. Роман изображает изменения в характере героя в зависимости от внешних факторов.
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