Не могу решить уравнения. \ \ - это модуль. 1) \4х\ + 5=1 2) 7-\6х\=-5

Математика
Не могу решить уравнения. \ \ - это модуль. 1) \4х\ + 5=1 2) 7-\6х\=-5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови ответ. Сначала всё в одну сторону перекидывай модуль в одной всё остальное в другой потом получаешься уравнение |4х|=-4  Это значит что без модуля 4х=4 или 4х =-4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить викторину на тему "Словосочетание" 7 вопросов. Пожалуйста буду рад!!!
Ответить
Русский язык
Людвиг Четырнадцатый и Тутта Карлссон встречались на полянке у забора.Это была страшная пара-лисёнок с цыплёнком.Но вместе с малышами было очень хо...
Ответить
Математика
Пж помогите! №393 г) кроме выражение и решите 238-(38+а)при а=78;0
Ответить
Другие предметы
Примеры когда ДЕТИ (именно дети) ушли в турпоход одни без взрослых и потерялись та??. По ОБЖ !
Ответить
Литература
Смысл названия романа "Обыкновенная история"
Ответить