Не могу решить уравнения. \ \ - это модуль. 1) \4х\ + 5=1 2) 7-\6х\=-5
Математика
Не могу решить уравнения. \ \ - это модуль. 1) \4х\ + 5=1 2) 7-\6х\=-5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лови ответ. Сначала всё в одну сторону перекидывай модуль в одной всё остальное в другой потом получаешься уравнение |4х|=-4 Это значит что без модуля 4х=4 или 4х =-4
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