Составить викторину на тему "Словосочетание" 7 вопросов. Пожалуйста буду рад!!!

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Составить викторину на тему "Словосочетание" 7 вопросов. Пожалуйста буду рад!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое словосочетание? Как связаны слова в словосочетании? Какие виды словосочетаний вам известны? Какие сочетания слов не являются словосочетаниями? Все что смог.
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