Напишите пожалуйста уравнение всех касательных к графику функции y=-x^2 проходящих через точку m(1;0)

Алгебра

Напишите пожалуйста уравнение всех касательных к графику функции y=-x^2 проходящих через точку m(1;0)

Автор: Гость