Напишите пожалуйста уравнение всех касательных к графику функции y=-x^2 проходящих через точку m(1;0)
Алгебра
Напишите пожалуйста уравнение всех касательных к графику функции y=-x^2 проходящих через точку m(1;0)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть а-абсцисса точки касания f(a)=-a² f`(x)=-2x f`(a)=-2a Составим уравнение касательной y=-a²-2a(x-a) Зная,что касательная проходит через точку (1:0),найдем абсциссу точки касания 0=-а²-2а(1-а) -а²-2а+2а²=0 а²-2а=0 а(а-2)=0 а1=0 у1=0-0(х-0)=0 а2=2 у2=-4-4(х-2)=-4-4х+8=-4х+4
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