Напишите правила имени прилагательного с не слитно и раздельно пожалуйста

Гость: Гость:

Слитно : 1. Если без НЕ не употребляется / небрежный/ 2. Если слово можно заменить синонимом/ Нас удивил не правдивый ответ , лживий / 3. Если к прилаг . Относятся слова : совсем , совершенно , очень , весьма , крайне , чрезвычайно / Чрезвычайно неосторожен/ Раздельно: 1. Если есть противопоставление / Он ответил не правдиво , а лживо / 2. Если к придаг. относится отрицательные местоимения или наречия : далеко не , вовсе не , ничуть не ./ Далеко не правдив был его ответ / ***Противопоставление может быть скрытым. В этом случае прилаг . стоит после сущ. / Вид был у него не весёлый/ *** Относительные и притяжательные прилаг. пишутся всегда отдельно !!!