Напишите правильную букву к каждому вопросу плиз

Биология
Напишите правильную букву к каждому вопросу плиз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1а(сапротрофы),2г( спорами и частями мицелия),3б,4г, 5г,6а
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В саду растет158 деревьев а из них яблони а остальные вишни сколько в саду вишни
Ответить
Математика
1) (63-5х):а=6 здесь а=3 2) b:(38х-95)=7 здесь b=53 3)15*(c-8x)=75 здесь с=53 4) (6х-d)*=104 здесь d=29
Ответить
Қазақ тiлi
Срочно Ответы!!! по туксту Толағай!!! 1. Ертегірдегі Саржан, Айсұлу деген кімдер? 2. Толағай қандай бала болып өтсе? 3. Толағай әкесімен қанд...
Ответить
Математика
Округлите до сантиметров
Ответить
Английский язык
Английский 2-й класс стр 28 1. прочитать и перевести
Ответить