Напишите правильную букву к каждому вопросу плиз
Биология
Напишите правильную букву к каждому вопросу плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1а(сапротрофы),2г( спорами и частями мицелия),3б,4г, 5г,6а
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