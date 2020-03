Напишите программу, которая считывает целое число и выводит текст, аналогичный приведенному в примере (пробелы важны!): Входные данные Вводится целое число (гарантируется, что число находится в диапазоне от -1000 до +1000). ...

Информатика

Напишите программу, которая считывает целое число и выводит текст, аналогичный приведенному в примере (пробелы важны!): Входные данные Вводится целое число (гарантируется, что число находится в диапазоне от -1000 до +1000). Выходные данные Выведите две строки, согласно образцу. Примеры: входные данные 179 выходные данные The next number for the number 179 is 180. The previous number for the number 179 is 178.

