Напишите программу, которая считывает целое число и выводит текст, аналогичный приведенному в примере (пробелы важны!): Входные данные Вводится целое число (гарантируется, что число находится в диапазоне от -1000 до +1000). ...

Информатика
Напишите программу, которая считывает целое число и выводит текст, аналогичный приведенному в примере (пробелы важны!): Входные данные Вводится целое число (гарантируется, что число находится в диапазоне от -1000 до +1000). Выходные данные Выведите две строки, согласно образцу. Примеры: входные данные 179 выходные данные The next number for the number 179 is 180. The previous number for the number 179 is 178.
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