Напишите рассказ о простом и древнем человеке в Египте

История
Напишите рассказ о простом и древнем человеке в Египте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древнем Египте простые люди носили обычную, одежду, так как там было жарко, иногда люди вообще не носили её. Обычный крестьтянин пахал, занимался земледелием, скотоводством, собирателством! Каждый человек в Египте обязан подчинятся Богам Солнца, воды и воздуха. По мнению Египтян это были главные Боги Египта. Простые Египтяне ходили в походы с Фараоном и оставляли семью, поле. В походе, или в военном походе крестьянина могли убить и семья оставалась в нищите без отцамужа, так как это был-кормилец семьи. Если бедный человек умирал в походе, его семье никто не помогал, так как у многих была тяжёлая жизнь. Вот, Вы можете добавить,что-то своё и изменить текст, а этот использовать как пример.)
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