Напишите рассказ об аринтации в лесу

Гость: Гость:

Однажды летом я гостил у своего дяди лесника. Он уходил рано, возвращался поздно. На мои вопросы, что он делает целый день в лесу, дядя отвечал: «Работы хватает и летом и зимой, Охраняю лес от браконьеров, участвую в санитарных рубках засохших деревьев, ухаживаю за молодыми деревцами. Да мало ли работы и лесу!» Однажды дядя возвратился домой раньше обычного. Он принес раненого совенка. Я впервые увидел эту птицу не на картинке, а наяву. Совенок смотрел желтыми круглыми, как плошки, глазами. Глаза его были широко раскрыты. «Это птица ночная, — объяснил дядя. — Совенок нас сейчас не видит, а вот ночью он хозяин леса. Питается мышами, зайцами, ежами и даже пернатыми, хотя сова — сама птица». Я обратил внимание на сильные ноги совенка, на его острый клюв, загнутый крючком. Длинные перья на голове напоминали ушки. Сам совенок был темно-рыжим с черными вкраплениями. «Мы выходим совенка, — сказал дядя, — а потом отнесем в лес». — «А куда? Где его лесное жилище?» — «Увидишь сам», — коротко ответил дядя. На следующий день он взял меня с собой на обход леса. У старого дуплистого дерева дядя остановился. «Такие деревья у нас под охраной, — сказал он. — В их дуплах и находят приют совы». — «А какую пользу они приносят?» — «Я же тебе говорил, что сова уничтожает грызунов и других вредителей леса», — услышал я в ответ. Мы отправились дальше, и вскоре я увидел еще одно дерево. На стволе его была специальная отметина, сделанная синей краской, как и на предыдущем дереве. «Дупло и этого дерева облюбовали совы, — сказал дядя. — Вот сюда мы и принесем нашего совенка, как он окрепнет. А впрочем, он и без нашей помощи найдет себе жилище. Ведь совенок уже хорошо ориентируется в лесу». Много еще интересного показал мне дядя во время обхода лесного участка. Возвращался я в дом лесника, переполненный впечатлениями. Мне хотелось поскорее увидеть совенка. odnazhdy-letomоднажды летом... (сочинение-рассказ) Однажды летом я гостил у своего дяди лесника. Он уходил рано, возвращался поздно. На мои вопросы, что он делает целый день в лесу, дядя отвечал: «Работы хватает и летом и зимой, Охраняю лес от браконьеров, участвую в санитарных рубках засохших деревьев, ухаживаю за молодыми деревцами. Да мало ли работы и лесу!» Однажды дядя возвратился домой раньше обычного. Он принес раненого совенка. Я впервые увидел эту птицу не на картинке, а наяву. Совенок смотрел желтыми круглыми, как плошки, глазами. Глаза его были широко раскрыты. «Это птица ночная, — объяснил дядя. — Совенок нас сейчас не видит, а вот ночью он хозяин леса. Питается мышами, зайцами, ежами и даже пернатыми, хотя сова — сама птица». Я обратил внимание на сильные ноги совенка, на его острый клюв, загнутый крючком. Длинные перья на голове напоминали ушки. Сам совенок был темно-рыжим с черными вкраплениями. «Мы выходим совенка, — сказал дядя, — а потом отнесем в лес». — «А куда? Где его лесное жилище?» — «Увидишь сам», — коротко ответил дядя. На следующий день он взял меня с собой на обход леса. У старого дуплистого дерева дядя остановился. «Такие деревья у нас под охраной, — сказал он. — В их дуплах и находят приют совы». — «А какую пользу они приносят?» — «Я же тебе говорил, что сова уничтожает грызунов и других вредителей леса», — услышал я в ответ. Мы отправились дальше, и вскоре я увидел еще одно дерево. На стволе его была специальная отметина, сделанная синей краской, как и на предыдущем дереве. «Дупло и этого дерева облюбовали совы, — сказал дядя. — Вот сюда мы и принесем нашего совенка, как он окрепнет. А впрочем, он и без нашей помощи найдет себе жилище. Ведь совенок уже хорошо ориентируется в лесу». Много еще интересного показал мне дядя во время обхода лесного участка. Возвращался я в дом лесника, переполненный впечатлениями. Мне хотелось поскорее увидеть совенка.