Напишите рассказ про Петра 1.(7-8пр.) На английском. Срочно

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Напишите рассказ про Петра 1.(7-8пр.) На английском. Срочно
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