Определение на какие вопросы отвечают

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Определение на какие вопросы отвечают
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Гость:
Какой,какая,какие и так далее
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