ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Какие сказки по смыслу похожи со сказкой "Как мужик двух генералов накормил"?

Литература

ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Какие сказки по смыслу похожи со сказкой "Как мужик двух генералов накормил"?

Автор: Гость