ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Какие сказки по смыслу похожи со сказкой "Как мужик двух генералов накормил"?
Литература
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Какие сказки по смыслу похожи со сказкой "Как мужик двух генералов накормил"?
Ответ(ы):
Гость:
Если я не ошибаюсь, то Дикий помещик, автор Некрасов.
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