ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Какие сказки по смыслу похожи со сказкой "Как мужик двух генералов накормил"?

Литература
ПОМОГИТЕ СРОЧНО!!! Какие сказки по смыслу похожи со сказкой "Как мужик двух генералов накормил"?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Если я не ошибаюсь, то Дикий помещик, автор Некрасов. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На мосту стоит автомобиль массой 1,2 т.Вычислите вес автомобиля и силу тяжести,действующую на него
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста! Буду благодарен , цена вопроса приличная )
Ответить
Математика
Сколько центнеров пшеицы можно засыпать в бункер, имеющий форму прямоугольного п??раллелипиппеда, если его длина равна 8 м,ширина 2м, высота 1 м, а...
Ответить
Обществознание
Какие породы лошадей разводят в крыму
Ответить
Русский язык
Можно рассказ о любой профессии на татарском
Ответить