Напишите реакцию обмена пожалуйста K2CO3+H3PO4-gt;

Химия
Напишите реакцию обмена пожалуйста K2CO3+H3PO4-gt;
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Молекулярное, полное и сокращенное ионное
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