Напишите сказку путешествие капельки воды по растению
Биология
Напишите сказку путешествие капельки воды по растению
Ответ(ы):
Гость:
Лето выдалось жаркое (знойное). Вода в озере испарилась от лучей солнца и появилась в облаках. Через несколько дней прошел над деревней дождь, и из того облака образовалась туча. Одна капелька упала прямо на крыжовник. Там, она скатилась по листочку прямо в землю, чтобы "напоить" куст. Так за ней и её дождевые капли последовали. Как -то так:)
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