Напишите сказку путешествие капельки воды по растению

Гость: Гость:

Лето выдалось жаркое (знойное). Вода в озере испарилась от лучей солнца и появилась в облаках. Через несколько дней прошел над деревней дождь, и из того облака образовалась туча. Одна капелька упала прямо на крыжовник. Там, она скатилась по листочку прямо в землю, чтобы "напоить" куст. Так за ней и её дождевые капли последовали. Как -то так:)