Напишите сочинение : Что такое дружба ?

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Напишите сочинение : Что такое дружба ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня дружба это доверие близкого человека,и твердая увереность в том ,что он придет на помощь в трудную минуту.Настоящий друг не умеет завидовать,обижать или причинять боль.Тайной которой ты делишься с другом,остаются между вами двоими.Друг способен вам простить не только мелкие оплошности,но и серьезные промахи и никогда не будет попрекать совершенными ошибками.Друг никогда не даст вам скучать .Основным принципом дружеских отношений является верность.Доверие лишь укрепляет дружбу,а уверенность в том что человек не придаст тебя поддержит -доказательство настоящей дружбы.Важно понимать что друг-не идеальный человек :он может совершать ошибки и не лепые поступки.Главное , чтобы друг умел не только прощать ,но и не таить зла.
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