#1:Найди самый короткий отрезок

Геометрия
#1:Найди самый короткий отрезок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) а проще измерить линейкой
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