Дать развернутый ответ на вопрос: "Почему В. Дубровский отказался от мести Троекурову?" (письменно)

Литература
Дать развернутый ответ на вопрос: "Почему В. Дубровский отказался от мести Троекурову?" (письменно)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Владимир Дубровский влюблён в дочь своего врага, поэтому и отказался мстить.
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