Найти в интернете фамилии советских лётчиков совершивших впервые в мире бспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-США. Известно что оасстояние 8582 км они пролетели за 63ч 16 мин . Определите с какой скоростью летел самолёт.

Физика
Найти в интернете фамилии советских лётчиков совершивших впервые в мире бспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-США. Известно что оасстояние 8582 км они пролетели за 63ч 16 мин . Определите с какой скоростью летел самолёт.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Георгий Байдукова,Александр Беляков, Валерий Чкалов. Vcр=s/t=8582/63,27=135,65км/ч
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