Найти в интернете фамилии советских лётчиков совершивших впервые в мире бспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-США. Известно что оасстояние 8582 км они пролетели за 63ч 16 мин . Определите с какой скоростью летел самолёт.
Физика
Найти в интернете фамилии советских лётчиков совершивших впервые в мире бспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-США. Известно что оасстояние 8582 км они пролетели за 63ч 16 мин . Определите с какой скоростью летел самолёт.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Георгий Байдукова,Александр Беляков, Валерий Чкалов. Vcр=s/t=8582/63,27=135,65км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Обьясните какая картина наиболее поло отображает внешность и характер героини? С??ОЧНООО!! ЗАВТРА СДАВАТЬ!!!
Литература
Алгебра