Найти в интернете фамилии советских лётчиков совершивших впервые в мире бспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-США. Известно что оасстояние 8582 км они пролетели за 63ч 16 мин . Определите с какой скоростью летел самолёт.

Физика

Найти в интернете фамилии советских лётчиков совершивших впервые в мире бспосадочный перелёт Москва-Северный полюс-США. Известно что оасстояние 8582 км они пролетели за 63ч 16 мин . Определите с какой скоростью летел самолёт.

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