Напишите сочинение куда бы я хотела поехать этим летом ( Про Питер)

Гость: Гость:

Куда бы я хотел поехать летом и почему? Летом я хотел бы снова поехать в дерев­ню. Мне нравится гостить у моей любимой ба­бушки. В деревне летом замечательно. Почему мне нравится летом в деревне? Во-первых, можно играть целыми днями в самые разные интересные игры. С деревен­скими ребятами мы играем и в знакомые иг­ры, и выдумываем новые развлечения. Очень нам нравится игра в робинзонов. В лесу у нас есть шалаш, и мы играем там в людей, ока­завшихся на необитаемом острове после кораб­лекрушения. Во-вторых, мне нравится природа тех мест, где находится деревня бабушки. Здесь и речка с чистой, как слезинка, водой, и берё­зовый лес, и огромные поля, и изумрудный луг. В общем, лето в деревне — это лучший отдых, это каникулы, которые не забываются.