Напишите сочинение куда бы я хотела поехать этим летом ( Про Питер)

Русский язык
Напишите сочинение куда бы я хотела поехать этим летом ( Про Питер)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куда бы я хотел поехать летом и почему? Летом я хотел бы снова поехать в дерев­ню. Мне нравится гостить у моей любимой ба­бушки. В деревне летом замечательно. Почему мне нравится летом в деревне? Во-первых, можно играть целыми днями в самые разные интересные игры. С деревен­скими ребятами мы играем и в знакомые иг­ры, и выдумываем новые развлечения. Очень нам нравится игра в робинзонов. В лесу у нас есть шалаш, и мы играем там в людей, ока­завшихся на необитаемом острове после кораб­лекрушения. Во-вторых, мне нравится природа тех мест, где находится деревня бабушки. Здесь и речка с чистой, как слезинка, водой, и берё­зовый лес, и огромные поля, и изумрудный луг. В общем, лето в деревне — это лучший отдых, это каникулы, которые не забываются. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каких значениях переменной имеет смысл выражение?
Ответить
Математика
Сделаете пожалуйста номер 1. поставьте только действия.здесь 6 действий.
Ответить
Обществознание
Убить одного человека преступление, карается законом. Убивать на войне, расстреливать, мучить, истреблять тысячи, миллионы жизней – подвиг, поощряе...
Ответить
Математика
Сколько будет будет 5кв.м 5кв.дм 5 кв.см в кв.см
Ответить
Математика
Решить уравнения: 7x+1=8x+9; 4+25y=6+24y; 4x+7=-3+5x; 6,9-9x=-5x-33,1; -9a+8=-10a-2; -12y-3=11y-26; 11-5x=12-6x; 6-2x=8-3x; 4,7-8x=4,9-10x; -27x+22...
Ответить