Напишите сочинение куда бы я хотела поехать этим летом ( Про Питер)
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Напишите сочинение куда бы я хотела поехать этим летом ( Про Питер)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куда бы я хотел поехать летом и почему? Летом я хотел бы снова поехать в деревню. Мне нравится гостить у моей любимой бабушки. В деревне летом замечательно. Почему мне нравится летом в деревне? Во-первых, можно играть целыми днями в самые разные интересные игры. С деревенскими ребятами мы играем и в знакомые игры, и выдумываем новые развлечения. Очень нам нравится игра в робинзонов. В лесу у нас есть шалаш, и мы играем там в людей, оказавшихся на необитаемом острове после кораблекрушения. Во-вторых, мне нравится природа тех мест, где находится деревня бабушки. Здесь и речка с чистой, как слезинка, водой, и берёзовый лес, и огромные поля, и изумрудный луг. В общем, лето в деревне — это лучший отдых, это каникулы, которые не забываются.
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