Напишите сочинение—миниатюру на тему "Знаки препинания служат нотами при чтении" как вы понимаете смысл предложения? можно ли ноты назвать знаками? что общего между знаками препинания и нотами?

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А. П. Чехов писал: «Знаки препинания служат нотами при чтении» . А никто никогда не задумывался, зачем нужны знаки препинания? Ведь мы используем их при письме уже даже не задумываясь, нужны они или нет. А ведь когда-то их и не было вовсе… Последнее время в школах стали заставлять учеников рассуждать. Самый просто способ это сделать – задать сочинение-размышление, но для того, чтобы о чем-то размышлять, необходимо иметь какие-нибудь исходные данные. Давайте порассуждаем о пунктуации, зачем нужны знаки препинания и их роль в нашей жизни. Как известно, русский язык не только один из самых сложных, но также и один из самых богатых. Но, если язык – это инструмент, то нужен и хороший мастер – человек, который будет правильно владеть языком. Знаки препинания позволяют более точно выражать свои мысли, добавляют эмоциональный окрас предложениям. В современном компьютеризированном мире, к сожалению, выражают эмоции очень часто смайлами – пиктограммами, изображающими эмоции. Кстати, смайлики в своём большинстве состаят из знаков препинания. Но есть тексты, где использование смайликов не приветствуется. Именно в таких материалах и приходят на помощь знаки препинания. Некоторые могут сказать, зачем нужны знаки препинания, если многие из них не используются. Да, многие не используются, но знать как интерпретировать тот или иной знак препинания необходимо. Прочитайте, хотя бы повесть «Мертвые души» и вы не только узнаете зачем Чичиков покупал мертвые души, но также увидите огромный спектр эмоций выраженный только благодаря правильной пунктуации. Вообще, прародительницей знаков препинания считается точка. Она была найдена в памятниках древнерусской письменности. Потом появились и запятая, и точка с запятой, и все остальные знаки. И все же, зачем нужны знаки препинания, если раньше без них спокойно обходились? Одним из самых главных значений знаков препинания является разделение. Знаки препинания делят текст на части – предложения, сложные предложения на более простые. Вообще, знаки препинания нужны для того, чтобы проще понимать смысл написанного. Хорошим объяснением, зачем нужны знаки препинания, является фраза «Казнить нельзя помиловать» . Ее, благодаря запятой, можно понять по разному: «Казнить, нельзя помиловать» или «Казнить нельзя, помиловать» … Разница очевидна. Вот зачем нужны нам знаки препинания – чтобы лучше понимать друг друга, чтобы осознавать не только суть написанной фразы, но и ощущать передаваемые автором эмоции, заключенные в предложении.