ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ сойлем курап уйрен сабын сабын алдым мен сабын алд??м мен еки сабын алдым
Қазақ тiлi
ПОМОГИТЕ СДЕЛАТЬ ЗАДАНИЕ сойлем курап уйрен сабын сабын алдым мен сабын алд??м мен еки сабын алдым
Ответ(ы):
Гость:
Мен сары екі сабын алдым
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