Решение неравинств с одной переменной
Алгебра
Решение неравинств с одной переменной
Ответ(ы):
Гость:
5-(9x)/7 < (5x)/7 + 9 (-9x)/7-(5x)/7<9-5 (-14x)/7<4 (14x)/7 > -4 2x>-4 x>-2
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