Переведите 10 м/с^2 в Н/кг

Физика
Переведите 10 м/с^2 в Н/кг
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Ответ(ы):
Гость:
10 м/с^2= 10 Н/кг............................................................
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