Напишите сочинение на тему дружеская поддержка
Русский язык
Напишите сочинение на тему дружеская поддержка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть лучший друг. .его зовут Андрей , он всегда меня поддержит что бы не было..мы с ним ходим на футбол и на рисование....
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