Напишите сочинение на тему: Первый снег. Умоляю помогите.))

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Первый снег... Какая же красота...Встаешь утром, выглядываешь в окно, и любуешься... Не зря А.С. Пушкин сказал про снег такие слова: "Под голубыми небесами Великолепными коврами, Блестя на солнце, снег лежит" Каждый человек, радуется появлению, первого снега... Как красиво, припорошил он город...Первый снег уже на крыше домов, в городских аллеях. Мы еще не привыкли к нему...Но первый скромный снег уже выпалю Снег это же атрибут зимы! Скорее всего он уже исчезнет, как утреняя летняя роса. Но факт уже свершился! Белый, почти не висомый лег он на оставшиеся листья деревьев, на запоздалые цветы... Он нам пока не нужен... Но он спрашивать никого не собирается. Поставь лайк) Если понравился)